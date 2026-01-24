ವಿಝಿಂಜಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಕರಣ್ ಅದಾನಿ

<p><strong>ತಿರುವುನಂತಪುರಂ</strong>: ‘ವಿಝಿಂಜಂ ಬಂದರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜೋನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ಎಪಿಎಸ್ಇಝಡ್) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರಣ್ ಅದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ. ವಿಝಿಂಜಂ ಬಂದರು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬಂದರು ಆಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಝಿಂಜಂ ಬಂದರನ್ನು ಎಪಿಎಸ್ಇಝಡ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಂದರು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಬಂದರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಬಂದರು ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಬಂದರುಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿಗ್ದರ್ಶಕ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>