ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರವಿ ಗೋಪಾಲ್

ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪಿಟಿಸಿಎ ಫಿಡೆ ರೇಟೆಡ್ ರ‍್ಯಾಪಿಡ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ರಾಮನಾಥನ್‌ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 16:10 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 16:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ರವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ
Chess

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT