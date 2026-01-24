<p><strong>ಮಂಗಳೂರು</strong>: ಬಿಗ್ ಬೀಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದವು. </p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉರ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯ ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬೀಟರ್ಸ್ ತಂಡ ಮತ್ಸ್ಯರಾಜ್ ಮಲ್ಪೆ ವಿರುದ್ಧ 4–3ರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿತು. ‘ಎ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 4–3ರಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿತು. </p>.<p>‘ಎ’ ಗುಂಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಸ್ಎಂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ವೀರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಎದುರು 4–3ರ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ‘ಬಿ’ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ಸ್ 4–3ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮ್ಯಾಷರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>