ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದೇಶದ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಡಬ್ಲ್ಯುಪಿಐ) ಆಧಾರಿತ ಹಣದುಬ್ಬರವು 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 0.83ರಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಆಹಾರೇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಕ್ರಮವಾಗಿ (–) ಶೇ 0.32 ಮತ್ತು (–) ಶೇ 1.02ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.57ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 0.43 ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇ 3.50ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆಹಾರೇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.27ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 2.95ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ತಯಾರಿಕಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ 1.33ರಿಂದ ಶೇ 1.82ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 1.33ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>