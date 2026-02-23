ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ಷರತೆ: ತುರ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಎಫ್‌.ಡಿ ಲ್ಯಾಡರಿಂಗ್

ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ. ಆರ್.
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:58 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 23:58 IST
ಎಫ್.ಡಿ ಲ್ಯಾಡರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?
ಈ ವಿಷಯ ಮರೆಯದಿರಿ:
ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
Fixed DepositsHANAKASU SAKSHARATEFinancial literacy

