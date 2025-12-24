ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅಂಕಣ | ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಉತ್ತರ

ಪ್ರಶ್ನೆ: ‘ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹಣವಿದೆ. ನಾನು ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೊತ್ತ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಇದರಿಂದ ನಿಗದಿತ ಆದಾಯ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 61 ವರ್ಷ, ಯಾವುದೇ ಪಿಂಚಣಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. –ನಾಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನನ್ನ ಮಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆತನ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ನರದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಬಿಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ನೀಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ? –ರಾಜು ಎಂ.ಆರ್., ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು