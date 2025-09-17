ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹40,000 ಪಿಂಚಣಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ದೊರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಗೆ (ಅಣ್ಣ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ) ಹಂಚಿಕೆ ಬರಲಿದೆ. ನನಗೆ ಬರುವ ಹಂಚಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ₹13 ಲಕ್ಷವಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೃಷಿ ತೋಟ ಮಾರಾಟದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?