ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸವಾಲು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿ ಯಾವಾಗ?

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2–1 ಹಾಗೂ 3–1ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ? ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ 2025ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 3 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. </p>.IND vs SA Final | ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ: ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿಯಾದ ಇಡೀ ಮೈದಾನ.ಅಂದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ: ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ.<p><strong>ಮೂರು ಏಕದಿ ಪಂದ್ಯಗಳು</strong></p><p>ಜನವರಿ 11ರಿಂದ ವಡೋದರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 14ರಂದು ರಾಜಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. </p><p>ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ–ಜನವರಿ 1, ವಡೋದರ</p><p>ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ–ಜನವರಿ 15, ರಾಜ್ಕೋಟ್</p><p>ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ – ಜನವರಿ 18, ಇಂದೋರ್</p><p><strong>ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ</strong></p><p><strong>5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ</strong></p><p>ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಚುಟುಕು ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 2026ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 23ರಂದು ರಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 25ರಂದು ಗುವಾಹಟಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ 28ರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜನವರಿ 31ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.</p><p>ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ– ಜನವರಿ 21, ನಾಗಪುರ</p><p>ಎರಡನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ–ಜನವರಿ 23, ರಾಜ್ಪುರ</p><p>ಮೂರನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ– ಜನವರಿ 25, ಗುವಾಹಟಿ</p><p>ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ–ಜನವರಿ 28, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</p><p>ಅಂತಿಮ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ– ಜನವರಿ 31, ತಿರುವನಂತಪುರ</p><p><strong>ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ</strong></p>