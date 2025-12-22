ಹೀರೋ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್: SG ಪೈಪರ್ಸ್ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಚೆನ್ನೈಗೆ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೀರೋ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೀಗ್ (ಎಚ್ಐಎಲ್) ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, SG ಪೈಪರ್ಸ್ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.</p><p>2026ರ ಜನವರಿ 3ರಂದು ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಆಡುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು SG ಪೈಪರ್ಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದು ನನ್ನ ಹೊಣೆ' ಎಂದು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಟಿಮ್ ಔಡನಾಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಫೆಂಡರ್ ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ತಂಡದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್, ಅಂಕಿತ್ ಪಾಲ್, ದಿಲ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೌರಭ್ ಆನಂದ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಯಕ ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, 'ನಮ್ಮ ತಂಡ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್: </strong>ಟೋಮಾಸ್ ಡೊಮೆನೆ, ಆದಿತ್ಯ ಲಾಲಗೆ, ಸೌರಭ್ ಆನಂದ್, ದಿಲ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ರೋಮನ್ ಡುವೇಕೊಟ್</p><p><strong>ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್: </strong>ಶಮ್ಶೇರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಅಂಕಿತ್ ಪಾಲ್, ಕಿಂಗ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್, ಕೈ ವಿಲ್ಲಾಟ್, ಜೇಕಬ್ ಡ್ರೇಪರ್</p><p><strong>ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: </strong>ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (ನಾಯಕ), ವರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ರೋಹಿತ್, ಮಂಜೀತ್, ಗ್ಯಾರೆತ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್, ರೂಪಿಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಬ್ರಾಮ್ ವಾನ್ ಬ್ಯಾಟಮ್</p><p><strong>ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಸ್: </strong>ಟೋಮಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ, ಪವನ್</p><p>⸻</p><p><strong>ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ</strong></p><ul><li><p><strong>ಜನವರಿ 5:</strong> SG ಪೈಪರ್ಸ್ vs HIL GC – (ಸಮಯ: 8:15 ರಾತ್ರಿ | ಸ್ಥಳ: ಚೆನ್ನೈ)</p></li><li><p><strong>ಜನವರಿ 9:</strong> ತಮಿಳುನಾಡು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ vs SG ಪೈಪರ್ಸ್ (ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 8:15 | ಸ್ಥಳ: ಚೆನ್ನೈ)</p></li><li><p><strong>ಜನವರಿ 12</strong>: SG ಪೈಪರ್ಸ್ vs ಹೈದರಾಬಾದ್ ತೂಫಾನ್ಸ್ (ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6:15 | ಸ್ಥಳ: ರಾಂಚಿ)</p></li><li><p><strong>ಜನವರಿ 14</strong>: ರಾಂಚಿ ರಾಯಲ್ಸ್ vs SG ಪೈಪರ್ಸ್ (ಸಮಯ: 8:15 | ಸ್ಥಳ: ರಾಂಚಿ)</p></li><li><p><strong>ಜನವರಿ 17</strong>: ಕಲಿಂಗ ಲ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ vs SG ಪೈಪರ್ಸ್ (ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 8:15 | ಸ್ಥಳ: ಭುವನೇಶ್ವರ)</p></li><li><p><strong>ಜನವರಿ 18</strong>: SG ಪೈಪರ್ಸ್ vs ಶ್ರಾಚಿ ರಾರ್ಹ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ (ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 6:15 | ಸ್ಥಳ: ಭುವನೇಶ್ವರ)</p></li><li><p><strong>ಜನವರಿ 22</strong>: JSW ಸೂರ್ಮಾ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಬ್ vs SG ಪೈಪರ್ಸ್ (ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 8:15 | ಸ್ಥಳ: ಭುವನೇಶ್ವರ)</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>