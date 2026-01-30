ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessprashnottara
ADVERTISEMENT

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಟಿಡಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
ಪ್ರಮೋದ ಶ್ರೀಕಾಂತ ದೈತೋಟ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
moneyInvestmentFinancerent

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT