ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ: ಟಿಡಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಮನೆಯ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹55,000ಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಳೆದು ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ: ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 

ನಾನು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 24(ಎ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಕಳೆದು ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ? ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ – ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಸ್., ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಉತ್ತರ: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಳ ಮಹಡಿಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟಿಡಿಎಸ್ ಮಾಡುವುದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 194-ಐ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಾಡಿಗೆ ಮೀರುವ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 7ನೆಯ ತಾರೀಕಿನೊಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರು ತ್ರೈಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ಟಿಡಿಎಸ್ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿವರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್, ಕಡಿತಗೊಂಡ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಫಾರ್ಮ್ 26ಎ ಎಸ್' ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (ಎಐಎಸ್) ಟಿಡಿಎಸ್ ಜಮಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ '26 ಎ ಎಸ್' ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 16ಎ (ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ '26 ಎ ಎಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗೆದಾರನೇ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು, ಮತ್ತೂ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದಿದ್ದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ ಸೆಕ್ಷನ್ 24(ಎ) ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಿತ ಕಡಿತ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತ