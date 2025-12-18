ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಮಾತು: ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್‌ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌

<p>ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ಎಎಂಪಿಎಲ್) ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹1,100 ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಎಎಂಪಿಎಲ್, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ₹2,200 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 2020–21ರಿಂದ 2024–25ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನದ ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ 13ರಷ್ಟಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ) ನಂತರದ ಲಾಭವು ಶೇ 25.6ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>2024–25ರಿಂದ 2027–28ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರಮಾನದ ಸಿಎಜಿಆರ್ ಶೇ 18ರಷ್ಟಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆ ನಂತರದ ಲಾಭದ (ಪಿಎಟಿ) ಸಿಎಜಿಆರ್ ಶೇ 23ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಎಂಪಿಎಲ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 2026–27ರಿಂದ 2029–30ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಕ್ರೊವೇವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹893.35 ಇದೆ. </p>.<p><strong>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>