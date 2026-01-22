ಬ್ರೋಕರೇಜ್‌ ಮಾತು: ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್

<p>ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹235ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆ.ಎಂ.ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>2024–25ರಿಂದ 2027–28ರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು (ಸಿಎಜಿಆರ್) ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ, ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ (ಇಬಿಐಟಿಡಿಎ)<br>ಶೇ 14ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p><p>ಸರಾಸರಿ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ (ಎಆರ್ಆರ್) ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ನ ಕೊಠಡಿ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ<br>ಶೇ 2.90ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ<br>ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಐಟಿಸಿ ರತ್ನದೀಪ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ಹೋಟೆಲ್ನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ವರಮಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ 21ರಷ್ಟು<br>ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ₹1,231 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ.</p><p>ನವದೆಹಲಿಯ ದ್ವಾರಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಯಶೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು 0.9 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು 91 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹187.55 ಆಗಿತ್ತು.</p><p>(ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ವಿವರ, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>