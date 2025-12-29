ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homecolumnsanusandhaana
ADVERTISEMENT

ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ!

ವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ
ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:36 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SiddaramaiahDK ShivakumarKarnataka politicscongres
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT