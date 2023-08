ಬೆರಗಿನ ಬೆಳಕು | ಅಂಕಿತ

ವಿವರಣೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಚನಗಳಿಗೆ, ದಾಸರ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಂಕಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ಬರೆದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧನ. ಈ ಚೌಪದಿಗಳ ಅಂಕಿತ, ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಯಾರು? ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇಕೆ ಅಂಕಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಮಂಕು’ ಎಂದರೆ ದಡ್ಡ. ಈ ದಡ್ಡತಿಮ್ಮನ ಅಂಕಿತ ಏಕೆ? ಎಂದೆಲ್ಲ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಯವರು, ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥನ್ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 1965 ರಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘My book in question is called ‘Manku-Thimmana-Kagga’. ‘Manku’ means the dull’. ‘Thimma’ is a country bumpkin. ‘Kagga’ is a rigmarole’. Alternatively speaking, it is ‘foggy fool’s tarrago’.