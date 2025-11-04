ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homecolumnssurya namskara
ADVERTISEMENT

ಪೌರರು ಮಾತ್ರವೆ ಮತದಾರರು!

ಎ.ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:46 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 17:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
PoliticsElectionvotersDemocracy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT