ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ: ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ!

ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಗೋದಾಮುಭರ್ತಿ ಕುಲಾಂತರಿ ಫಸಲನ್ನು ಭಾರತದತ್ತ ತಳ್ಳಲು ಅವಸರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯುರೋಪ್‌, ಜಪಾನ್‌, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಅಮೆರಿಕದ ಕುಲಾಂತರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಲು ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲ.
