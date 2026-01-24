ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರ 'ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕ'

ವಿದ್ವಾನ್ ಅನಂತಶರ್ಮಾ ಭುವನಗಿರಿ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 9:35 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 9:35 IST
ವೇದಾಂತಭಾರತೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಜನವರಿ 31ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ‘ವಿವೇಕದೀಪ್ತಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಸಮರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಲಿದೆ ತನ್ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಲೇಖನ.
religiousAdi ShankaracharyaShankaracharya

