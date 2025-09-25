ನವರಾತ್ರಿ 5ನೇ ದಿನ | ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯ ಪೂಜೆ ಹೀಗಿರಲಿ

<p>ನವರಾತ್ರಿಯ 5ನೇ ದಿನದಂದು ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರವೆ ಈ ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆ. ಪಂಚಮಿಯ ದಿನದಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುವ ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ತಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಿಯು ದೇವತೆಗಳ ಸೈನ್ಯದ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. </p><p><strong>ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆಯ ರೂಪ </strong></p><p>ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಿಯು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. </p><p>ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು</p><p><strong>ಪೂಜಾ ಸಮಯ ಯಾವುದು:</strong></p><p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ 10.20 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಪಾರಿಜಾತ ಹೂವಿನಿಂದ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ನೈವೇದ್ಯ:</strong></p><p>ದೇವಿಗೆ ಕೋಸಂಬರಿ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉಸ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಪೊಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಅನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದು. ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗಿದೆ.</p>.ನವರಾತ್ರಿ 4ನೇ ದಿನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಪೂಜಿಸಿ: ಸಕಲವೂ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ\n\n.<p><strong>ಸರಳ ಮಂತ್ರ: </strong></p><p>ಓಂ ದೇವಿ ಸ್ಕಂದಮಾತಾಯೇ ನಮಃ </p><p>ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಿಯೇ ನಮಃ</p><p>ಓಂ ನಮೋ ಸ್ಕಂದಮಾತಾಯ ನಮಃ </p><p>ಓಂ ನಮೋ ಮೋಹಿನಿಯೆ ನಮಃ </p><p>ಓಂ ನಮೋ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಕಾರುಣಿಯೇ ನಮಃ</p><p>ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾಸ್ಕಂದಮಾತ ರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತಾ!</p><p>ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮಸ್ತಸ್ಯೆ ನಮೋನಮಃ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>