ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲು: ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ

<p>ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು 18 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಮೆಟ್ಟಿಲಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, 18 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.</p>.ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿನ್ನ ಕಳವು: ಭಕ್ತಿಯ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಯಿತೇ? . <ul><li><p>ಮೊದಲನೆಯ 5ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ.</p></li><li><p>ನಂತರದ 8 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಹರಿಶಡ್ವರ್ಗಗಳ ಸಂಖೇತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ,ಮತ್ಸರ, ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಸೂಯೆ.</p></li><li><p>ಮುಂದಿನ 3 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಸತ್ವ, ರಜಸ್ ಹಾಗೂ ತಮಸ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. </p></li><li><p>ನಂತರದ ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. </p></li><li><p>ಹೀಗಾಗಿ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವವರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li></ul><p><strong>18 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</strong> </p><ul><li><p>ನಾಲ್ಕು - ವೇದಗಳು</p></li><li><p>ಆರು- ವೇದಾಂಗಗಳು</p></li><li><p>ಆರು- ದರ್ಶನಗಳು</p></li><li><p>ಎರಡು- ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>