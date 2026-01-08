ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮಹಿಳೆ, ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಡೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ; ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 8ರವರೆಗೆ ಗಸ್ತು:ತಿಮ್ಮಾಪುರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:06 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:06 IST
ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ | ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು
Bagalakotewomen safetyAKKA

