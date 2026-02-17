ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾದಾಮಿ | ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:20 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.
ಬಾದಾಮಿ ಸಮೀಪದ ಶಿವಯೋಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಸ್ತೋಮದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ ಕುಮಾರ ಶ್ರೀಗಳ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.
BagalkotjatreBadami

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT