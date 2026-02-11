ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
bagalkot
ಬಾದಾಮಿ: ವಸತಿ ಗೃಹ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣ

ನೂತನವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ
ಎಸ್.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:47 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:47 IST
ಬಾದಾಮಿ ಮ್ಯುಜಿಯಂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಪರದಾಟ.
residential school

