ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ನವನಗರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 49ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾನುವಾರ ಮೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಬೀದಿ ಬದಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಬಾಕ್ಸ್ವೊಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವರು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮೂಲದವರೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. </p>