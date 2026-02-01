ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಕೊಣ್ಣೂರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:24 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Agriculture

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT