ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ|ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರ

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:29 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:29 IST
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಂಡಿ ಸಿಇ ಬಿಟಿಡಿಎ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
Bagalkot

