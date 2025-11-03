ಬೀಳಗಿ | ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಬೀರದೇವರ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ಬೀಳಗಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋಳಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ಮತ್ತು ಬೀರದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಯ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿವದಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬೀರದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಬೀರದೇವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಗುರುನಾಥ ಕಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾತಂಡದಿಂದ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಗಿರಿಸಾಗರ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಿರೇಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ ಸಂಗ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಲು, ಸಿಡಿ ಮತ್ತು ಗುಂಡು ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಭಾವಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಭಾವಿ, ನಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮಾಜಿ ಪೈಲ್ವಾನ ಪರುತಪ್ಪ ಅಕ್ಕೋಜಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ಪರುತಪ್ಪ ಮೇಟಿ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಸಂತೋಷ ಸಜ್ಜನ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಕುರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>