ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಯುವಕರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯಲಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವಿ; ಸಂಸದರು ಕೊಡಿಸಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:27 IST
ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಚಾಲುಕ್ಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ‘‍ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಸಚಿವ ಆರ್.ಬಿ. ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
Bagalakote

