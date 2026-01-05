ಹೋಟೆಲ್, ಬೇಕರಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಭೇಟಿ: ತಿನಿಸು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
ಇಳಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಮರೇಶ ಪಮ್ಮಾರ ಬೇಕರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಧಿಡೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
