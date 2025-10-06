ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜಮಖಂಡಿ: ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು; ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಪರದಾಟ

ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರಿ 403 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ: ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ
ಆರ್.ಎಸ್.ಹೊನಗೌಡ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:42 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:42 IST
ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯಿಂದ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಮಡ್ಡಿವರೆಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ ಶಾಸಕ
road

