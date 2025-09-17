ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ: ಒಪ್ಪಂದ ದರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವರೇ ನಾಯಕರು?

ಮುಳುಗಡೆಯ ಪ್ರತಿ ನೀರಾವರಿ ಎಕರೆಗೆ ₹40 ಲಕ್ಷ , ಒಣಭೂಮಿಗೆ ₹30 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುವ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ10ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತರಗೊಂಡ ಸಂಚಾಲಕ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ
BagalakotKrishna River

