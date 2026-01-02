ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಮುಧೋಳ: ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಬದುಕಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಂದ ಗುಲಾಬಿ ಕೃಷಿ

ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶ್ಯಾಂಡಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಧನೆ
ಉದಯ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶ್ಯಾಂಡಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳು
ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಗರಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಾ ಶ್ಯಾಂಡಗಿ ಕುಟುಂಬ ಬೆಳೆದಿರುವ ಥೈವಾನ್ ಪಿಂಕ್ ತಳಿಯ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ಗಿಡಗಳು
