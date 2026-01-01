ಗುರುವಾರ, 1 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬಜೆಟ್ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ; ಉದ್ಯಾನ, ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ಯಲ್ಲಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ರಮೇಶ ಜಾಧವ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
Last Updated : 1 ಜನವರಿ 2026, 7:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagalakote

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT