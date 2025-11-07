ತೊಗರಿಬೆಳೆಗೆ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಪೀಡೆ; ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 53,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕೊರಕ (ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ) ಹುಳುವಿನ ಬಾಧೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಲು ಎಂದು ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಥೈಯೋಡಿಕಾರ್ಬ್, ಪ್ರೋಫೇನೋಫಾಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಥೋಮಿಲ್ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸಿಂಪರಣೆ, ಬೇವಿನ ಕಷಾಯದಿಂದ ಎರಡನೇ, ಹೆಲಿಕೋವರ್ಪಾ ಎನ್ಪಿವಿ ನಂಜಾಣುವಿನಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಬೋಪ್ಲಾನಿಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋರಾಂಟ್ರಿನಿಲಿಪೋಲ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷಧಿಗಳು ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>