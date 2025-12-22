ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ |ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದ PM ಷರೀಫ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:56 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 10:56 IST
U19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

