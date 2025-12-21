U19 ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎದುರು 191 ರನ್ ಅಂತರದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ.</p><p>ದುಬೈ ಐಸಿಸಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ ಪಡೆ, ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಬಾರಿಸಿದ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ಬಲದಿಂದ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 347 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತ್ತು.</p><p>ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ, ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿತು.</p><p>ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (26) ಹತ್ತು ಎಸೆತ ಎದುರಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ (2) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಆ್ಯರನ್ ಜಾರ್ಜ್ (16) ಹಾಗೂ ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (7) ಆಟ ಪಾಕ್ ಎದುರು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ (9), ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾನ್ (13), ಹೆನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (6) ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಖಿಲಾನ್ ಪಟೇಲ್ (19) ಮತ್ತು ದೀಪೇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರನ್ (36) ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರಾದರೂ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿತ್ತು.</p><p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ 26.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 156 ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.</p><p>ಪಾಕ್ ಪರ ಅಲಿ ರಾಜಾ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಯ್ಯಾಮ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಸುಭಾನ್, ಹುಝೈಫಾ ಅಹ್ಸಾನ್ ತಲಾ ಎರಡೆರಡು ವಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್: ಭಾರತದ ಯುವ ಪಡೆಗೆ 348 ರನ್ ಗುರಿಯೊಡ್ಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ.<p><strong>ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅಬ್ಬರ</strong></p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೂಡಲಿಲ್ಲ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಮೀರ್ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸಿದರು.</p><p>113 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಮಿನ್ಹಾಸ್, 9 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 17 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 172 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಉಸ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (35), ಅಹ್ಮದ್ ಹುಸೈನ್ (56) ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದವರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಮಿನ್ಹಾಸ್, 42.5 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪಾಕ್, 302 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, 360ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರನ್ ಪೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮ 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 47 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು 350ರ ಗಡಿ ದಾಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.</p><p><strong>ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಿನ್ಹಾಸ್</strong></p><p>ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಪಾಕ್ ಪಡೆಯನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಮಿನ್ಹಾಸ್ ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನಿಸಿದರು.</p><p>ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೌರವವೂ ಒಲಿಯಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 157ರ ಸರಾರಿಯಲ್ಲಿ 471 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಶತಕ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>