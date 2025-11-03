ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ | ‘ರತನ್ ಟಾಟಾ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ’

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ</strong>: ‘ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ ‘ರತನ್ ಟಾಟಾ’, ‘ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬೆವರು’ ಕೃತಿಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ರಬಕವಿಯ ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ ರಚಿಸಿದ ‘ರತನ್ ಟಾಟಾ’, ‘ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬೆವರು’ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಸಂತರಂತೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕಿದವರು. ಅವರ ಬದುಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿರಾಣಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಗಮೇಶ ನಿರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಟಾಟಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದವರು. ನಾಡಿನ ಹಿತ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು, ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೇರದಾಳದ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಮಹಾವೀರ ದಾನಿಗೊಂಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಶಿವಾನಂದ ದಾಶ್ಯಾಳ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮ.ಕೃ.ಮೇಗಾಡಿ, ಕೃತಿಕಾರ ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಾ. ಶ್ರೀಪತಿ ಪಿಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಲೋಕಾಪುರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಶಿ, ಬಸವರಾಜ ತೆಗ್ಗಿ, ಡಾ.ಜಿ.ಎಚ್.ಚಿತ್ತರಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೊಣ್ಣೂರ, ಭೀಮಶಿ ಮಗದುಮ್, ರಾಜೇಶ ನೋಟದ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಕುಚನೂರ, ಬಸವರಾಜ ದೊಂಬಾಳೆ, ವಜ್ರಕಾಂತ ಕಮತಗಿ, ಮಹಾದೇವ ಕವಿಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p> ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರಿಚಯ</p><p> ಕೃತಿ: ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬೆವರು </p><p>ಲೇಖಕ: ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ</p><p>ಪ್ರಕಾಶಕರು: ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ </p><p>ಬೆಲೆ: ₹200 </p><p> ಕೃತಿ: ರತನ್ ಟಾಟಾ ಲೇಖಕ: ಎಂ.ಎಸ್.ಬದಾಮಿ. ಪ್ರಕಾಶಕರು: ಚಾಣಕ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ವಿಜಯಪುರ.</p><p> ಬೆಲೆ: ₹195</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>