ಹಿಂದೂಗಳಿಗೊಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು: ಯತ್ನಾಳ ಆರೋಪ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: 'ಕಲ್ಲು ಎಸೆದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮದ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ಏನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎಂದಾದರೂ ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆಯಾ? ನಾವೆಂದು ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಂಕಾ ಮಸೀದಿ ಅಧಿಕೃತವೇ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>'ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಕಲಾಪ ನಡೆದಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಧಾನಸೌಧವೋ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸೌಧವೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೆರವಣಿಗಳಿದ್ದಾಗ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವಣ್ಣ, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಯಂತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಲಿದಾನವಾದರೂ ಸರಿ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. 2028ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಶೋಕ ಲಿಂಬಾವಳಿ, ಮೋಹನ ಜಾಧವ ಇದ್ದರು.</p>