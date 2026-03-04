ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictballari

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ‘ಮ್ಯೂಲ್‌ ಖಾತೆ’ಗಳ ಜಾಲಾಟ

ಸೈಬರ್‌ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹಣ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:03 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:03 IST
ಸಿಐಡಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಲವರು ಕಮಿಷನ್‌ ಆಸೆಗೆ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ದೂರು ಪಡೆದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
– ಸುಮನ್‌ ಡಿ.ಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್‌ಪಿ 
BellaryDCP

