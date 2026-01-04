ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಘರ್ಷಣೆ | ಸತ್ಯ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ರೇವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:47 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 2:47 IST
ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಲಭೆ  ಪ್ರಕರಣ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯಬಾರದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ಬೇಸರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ 
– ಇ ತುಕಾರಾಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದ
