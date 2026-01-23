ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ|APMCಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸ್ಪಂದನೆ: ಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ 5,863 ರೈತರ ನೋಂದಣಿ

ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 1:58 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 1:58 IST
ಜೋಳ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ರೈತರು ಇರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. 
ಸಕೀನಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆ  ಬಳ್ಳಾರಿ
