ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictballari
ಸಂಡೂರು ಗುಹೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:43 IST
ಕೋರಿಶೆಟ್ಟರ್‌ ತಂಡ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಗುಹೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
– ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Ballari

