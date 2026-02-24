ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆನೆ ದಾಳಿ; ಆಕ್ರಂದನದ ನಡುವೆ ಬೋರಮ್ಮಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ದುಃಖ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:31 IST
Death

