ಬಳ್ಳಾರಿ| ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಿಂದಲೇ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ: ತುಕಾರಾಂ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> 'ಕೇಂದ್ರದ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖನಿಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮವು (ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ) ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದ ಇ. ತುಕಾರಾಂ ಆರೋಪಿಸಿದರು. </p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಮನಸೋಇಚ್ಚೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ದಿಮೆಯೇ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಗಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಸಾರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಉಕ್ಕು ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>'ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>