ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p><strong>ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ</strong>: ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿಪಟ್ಟನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಾಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಆರತಿ ಕೆ.ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಿಜಿಯೋಥೆರಪಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದಿನಾಲು ಇದ್ದು, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ.ಮಂಜುಳಾ, ಸ್ಪೀಚ್ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ರಜಿಯ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>