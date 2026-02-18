ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಬಳ್ಳಾರಿ| ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ: ಶಾಸಕ ಭರತ್‌ ರೆಡ್ಡಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:19 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsBallari
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT