ಬಳ್ಳಾರಿ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ₹11 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಕಂಪ್ಲಿಯ <br>ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ₹11.48 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗ್ರೂಪ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ, ಲಾಭಾಂಶದ ಕುರಿತು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹11,48,651 ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೋಸ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>