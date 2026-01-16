ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಕುರುಗೋಡು: ಎಳ್ಳು–ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಚಿಣ್ಣರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 4:34 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 4:34 IST
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕುರುಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಂಗಮರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು
Makar Sankranti

