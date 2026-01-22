ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ; ಜನರ ಪರದಾಟ

ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು,ಜನರ ಅಲೆದಾಟ
ಚಾಂದ್ ಬಾಷ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 1:51 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 1:51 IST
ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಗೌಸಿಯಾ ಬೇಗಂ, ತಹಶೀಲ್ದಾರರು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ
BallarySiruguppa

