ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ: ಪರೀಕ್ಷಾಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

<p><strong>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನವೋದಯ, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಟ್ಟು 82 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶೋಯಬ್, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಗೌರವ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ರುದ್ರೇಶ್, ವಿರೇಶ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, ನ ರಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹನುಮಂತ, ಜಗದೀಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>