ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮುಖ್ಯ ಕಡತ ಮಂಡಿಸದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ: ವರ್ಗಾವಣೆ ನಂತರವೂ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:56 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:56 IST
ನನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಿಎಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಕರಣದ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ವೇತನ ಭತ್ಯೆಗಳ ಕಡತಗಳ ಮಂಡಿಸದಂತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಡತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
– ವರ್ತಿಕಾ ಕಟಿಯಾರ್‌ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ 
